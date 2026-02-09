Tardelli duro sulla Juventus: "In mano a francesi che hanno fatto disastri. Rimpiango Agnelli"

A margine di un evento pubblico riportato da SportMediaset, Marco Tardelli ha parlato in termini particolarmente critici della nuova Juventus e della sua dirigenza:

"Credo che manchi qualcuno che ama la Juventus. L'Avvocato non usava la Juventus come business, la usava perché gli piaceva, gli piaceva essere lì, la maglia, stare coi giocatori. Ora purtroppo è tutto business e i proprietari non seguono molto. Io non ho mai avuto un grande rapporto con Andrea Agnelli, ma lo rimpiango, perché era sul campo, amava la Juventus, magari sbagliava e aveva atteggiamenti strani, ma era sempre lì, era qualcuno con cui poter parlare che ora non esiste. Anche perché non c'è più un italiano, oramai sono entrati i francesi e nonostante abbiano fatto disastri continuano ad esserci loro".