TMW Juventus-Lazio termina 2-2, Marino: "Il pareggio alla fine è giusto. E Maldini mi ha sorpreso"

"Tutti noi abbiamo voglia di rientrare. Le squadre sono sempre quelle e gli allenatori sono tanti. Bisogna pazientare. Attendo il progetto migliore". Parla così Pasquale Marino, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com all'interno della rubrica "A tu per tu". L'allenatore si sofferma brevemente anche sul pareggio tra Juventus e Lazio (2-2) andato in scena ieri sera: "La Juventus del secondo tempo è stata tambureggiante. La Lazio ha avuto anche l'occasione per chiudere la partita, ma i bianconeri ne hanno avute di più facendo la partita nella metà campo biancoceleste. Alla fine, il risultato è giusto".

Tra i nuovi della Lazio, Marino menziona in particolar modo Daniel Maldini: "Mi ha sorpreso. Ha fatto una partita straordinaria, protagonista nel cucire il gioco. Mi è piaciuta anche la personalità", le parole dell'allenatore che chiude anche con una panoramica sul calciomercato di gennaio appena concluso:

"Di chi il mercato di gennaio migliore? Atalanta, Fiorentina e Roma hanno cercato di completare gli organici laddove poteva esserci qualche carenza. Malen è un colpo importante. Anche se il mercato di gennaio storicamente non è facile", ha concluso Marino.