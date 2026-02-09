Empoli, Ebuhei: "Non siamo soddisfatti di Palermo, dobbiamo concretizzare di più"

“Non siamo soddisfatti del risultato, abbiamo affrontato una partita difficile contro un avversario forte. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, ma abbiamo cercato di reagire dopo essere andati sotto. Purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato e non è bastato l’impegno che abbiamo messo in campo”. L’esterno dell’Empoli Tyronne Ebuehi ha parlato così dopo la sconfitta per 3-2 contro il Palermo in cui aveva trovato anche il gol del momentaneo pari.

“Dal punto di vista dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla ai miei compagni, abbiamo lavorato bene e, soprattutto nel secondo tempo, cercato di costruire gioco e creare occasioni, ma non le abbiamo concretizzate. - prosegue l’olandese come riporta Empolichannel.it - Ci sono stati errori che ci sono costati caro, nel calcio di oggi gli episodi fanno la differenza e noi dobbiamo fare in modo di evitare che questo si ripeti in futuro”.

“La partita di ieri deve servirci da lezione: guardiamo avanti, concentrandoci sulle prossime gare. - conclude l’esterno - Siamo un gruppo unito e lavoreremo duramente per rialzarci. Questo è un campionato impegnativo e l’atteggiamento giusto è quello di continuare a migliorare”.