Stasera Atalanta-Cremonese, i convocati di Palladino: assenti solo i due squalificati
Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida quest'oggi alle 18.30 alla New Balance Arena. Assenti i soli Ahanor e De Roon, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Centrocampisti: De Ketelaere, Ederson, Musah, Pasalic, Zalewski, Zappacosta
Attaccanti: Krstovic, Raspadori, Samardzic, Scamacca, Sulemana
