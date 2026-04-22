Open VAR, dopo un giornata tranquilla torna Rocchi: “Giusto annullare il gol di Baschirotto”

A distanza di mesi dall’ultima volta, Gianluca Rocchi torna protagonista di Open VAR su DAZN. Il designatore arbitrale negli ultimi tempi aveva ceduto le redini della trasmissione ai suoi collaboratori, salvo tornare dopo una giornata tutto sommato tranquilla: “Ho girato molto per i campi, sto girando molto negli stadi. Ci sono molte partite importanti sia in Serie A che in Serie B, le sto e le stiamo coprendo il più possibile. E poi devo dire che i miei collaboratori sono bravissimi”.

Nel corso della puntata, spazio ai principali episodi di giornata, a partire dal gol di Krstovic in Roma-Atalanta: "In questo caso si deve valutare la punibilità, condivido il fatto che non lo sia. Il tocco di mano è fortuito, per essere punibile devono esserci dei parametri ed il tocco di mano è ininfluente. Potrebbe essere stato da annullare se e solo se nell'immediatezza lo stesso De Roon avesse segnato. La lettura di campo è stata fatta bene e il VAR ha confermato la scelta".

Giusto anche annullare la rete di Baschirotto in Cremonese-Torino: "Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più la partita ha un peso specifico. Secondo me la revisione è stata troppo lunga, a volte diventano sinonimo di incertezza. Qua per me manca l'utilizzo del termine giusto, il regolamento dice che il possesso è l'avere il pallone fra le mani. Per il portiere il possesso è addirittura avere una mano sul pallone. Non dice che il pallone devi stringerlo, qua la casistica ci aiuta. In campo era quasi impossibile valutarlo, la revisione è stata lunga ma fatta bene, è corretta. Questo è uno dei pochissimi casi in cui all'arbitro puoi dare pochissime responsabilità. Mi piace come Fabbri affronta anche i calciatori, è migliorato, ha lavorato su questo aspetto ed i risultati si vedono".