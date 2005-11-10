Udinese, sondato Pioli per la panchina. E il "suo" Milan può decidere il futuro di Runjaic
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 22:30Serie A
autore Gaetano Mocciaro
19.10.2026 22:30Serie A
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La panchina di Kosta Runjaic è a rischio, con la squadra reduce da un pesante ko casalingo contro il Lecce e ora penultima con un solo punto di vantaggio sul Venezia. E circolano i nomi dei possibili sostituti, con l'ultimo che spunta a sorpresa: Stefano Pioli.
Secondo quanto riporta Sport Mediaset, si registra un sondaggio nei suoi confronti. 60 anni, Pioli è reduce dalla parentesi infelice alla Fiorentina. Curiosamente la panchina di Runjaic potrebbe dipendere da un'ex squadra del tecnico parmigiano, ossia il Milan. Si giocherà domenica 25 ottobre alle ore 20.45.
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