Sticchi Damiani: "Camarda? Torna in 20 giorni, ci può dare una mano fino alla fine"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Può essere una serata interessante anche per parlare di Camarda?

"Non ci sono particolari novità. Il ragazzo ha avuto un problema alla spalla, è stato curato dai nostri medici e visitato dai nostri specialisti. Con 20 giorni di riposo, facendo poi terapie conservative, può tornare e ci può dare fino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla".

Avete qualcosa in mente per l'attacco?

"Nei primi giorni di mercato abbiamo centrato tre obiettivi di mercato per noi importanti. Magari sono passati sotto traccia, ma gli acquisti di Gandelman, Ngom e Fofana sono importanti per il presente e per il futuro. Ogni sessione di mercato è un'occasione giusta per migliorare e noi per ora l'abbiamo fatto".

Come vede il suo Lecce al giro di boa in ottica lotta salvezza?

"La lotta salvezza quest'anno è più complicata che mai. A inizio anno abbiamo detto ai tifosi che sarebbe stato molto difficile, ma il bilancio è positivo ad oggi. C'è solo il rammarico della partita col Parma, compromessa per nostre leggerezze. Ci sono stati anche alcuni episodi sfortunati che ci sono capitati".