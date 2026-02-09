Sticchi Damiani nega cambi in società al Lecce: "Voci che girano nelle difficoltà..."

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel suo intervento post-partita dopo la vittoria per 2-1 della società che presiede contro l'Udinese, si è soffermato anche in risposta ad alcune voci e rumors che vorrebbero i giallorossi pronti a modificare internamente il loro assetto proprietario.

Uno scenario che però non raccoglie il favore del diretto interessato. Ha infatti detto Sticchi Damiani: "Certe voci girano sistematicamente quando la squadra è in difficoltà, anche in società a volte si danno comunicazioni che possono fuorviare e confondere. Sarebbe meglio non lasciarsi andare a sogni o considerazioni, non c'è niente di significativo al momento. Parlare di certi temi durante il campionato genera inutili discussioni".

A commento di Lecce-Udinese 2-1, dice invece Sticchi Damiani: "Si stavano di nuovo affacciando gli spettri del risultato ingiusto, tra il rigore evitabilissimo del primo tempo e l'ennesima traversa di Gandelman. Ma siamo andati oltre gli episodi. Da tutti c'era la voglia dei tre punti, non sopportavamo più l'idea di non riuscire a vincere. Lo volevamo a tutti i costi, lo abbiamo ripetuto ossessivamente per tutta la settimana".

