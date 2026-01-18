Lecce, Sticchi Damiani: "Mercato? Già centrato tre obiettivi per presente e futuro"

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN pochi minuti prima di Milan-Lecce, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto sul mercato:

Avete qualcosa in mente per l'attacco?

"Nei primi giorni di mercato abbiamo centrato tre obiettivi di mercato per noi importanti. Magari sono passati sotto traccia, ma gli acquisti di Gandelman, Ngom e Fofana sono importanti per il presente e per il futuro. Ogni sessione di mercato è un'occasione giusta per migliorare e noi per ora l'abbiamo fatto".