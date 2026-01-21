Live TMW Stoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi"

Domani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Alle 17.00 odierne, invece, il tecnico Sebastian Hoeness presenterà il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

16.40 - A breve la conferenza stampa di Hoeness.

17.00 - Inizia la conferenza stampa.

La rosa come sta?

"Dobbiamo fare i conti con alcune defezioni. Non ci sono El Bilal e Jovanovic, Stiller è in dubbio. Anche Tomas avrà un problema muscolare, così come Zagadou".

Le condizioni di Stiller? Può darci una percentuale sulla sua presenza?

"Non mi sbilancio, non posso dare percentuali. Esigua la probabilità che possa giocare, ma è venuto con noi a Roma. Vedremo nelle prossime ore, per ora non posso dirvi nulla".

Che sensazioni ha avuto sullo Stadio Olimpico? I ricordi sul 1990? Cosa significa essere qui per voi?

"Un'emozioni. Ci ricorda quello di Berlino. Domani ci saranno due squadre con grande storia, la Roma è una delle più forti in Europa League con un allenatore straordinario, lo avevamo già sfidato ai tempi dell'Atalanta. Si vede la sua mano, sarà una gara maschia contro una squadra che concede poco. Vogliamo fare punti come loro, vediamo se riusciamo a strappare il biglietto per gli ottavi. Sarà un bel match".

I convocati? Torna Demirovic, ci spiega il cambio in lista UEFA?

"Il cambio nella lista UEFA era pensato, sapevamo del rientro di Demirovic, che inizialmente non era disponibile. Il gruppo è esiguo con 6 delle giovanili e sarà una bella occasione per loro. Mancherà forse qualità in avanti, dobbiamo inventarci qualcosa ma senza concedere nulla dato che giochiamo contro la Roma. Ma siamo ottimisti per la partita".

Chi può sostituire Stiller?

"Chema dal punto di vista tattico è la prima scelta, ho fiducia in lui. Vediamo".

El Bilal l'ha sentito dopo la Coppa d'Africa?

"No, non ne ho parlato. Arriverà venerdì e lo vedrò sabato. Chiaro che, per come è finita, la sconfitta bruci. Lo conosco, tra un paio di giorni ritroverà l'ottimismo. Ha già detto che ha voglia di tornare a Stoccarda e lo aspettiamo".

Manu Koné si fece notare in Bundesliga. Che ne pensa?

"Lo conosciamo bene, ha dimostrato le qualità. A Roma si è fatto vedere, è uno dello zoccolo duro di Gasperini. Lui, Cristante ed El Aynaoui sono giocatori eccezionali. Sarà dura giocare contro di lui domani".

L'impatto del calcio di Gasperini a livello europeo?

"Non lo devo dire io. Questo impatto c'è, la modalità di marcatura di Gasperini ha modificato il calcio. Prima all'Atalanta e ora alla Roma, il suo calcio è fattibile solo con determinate caratteristiche in rosa. Io credo che anche ora li abbia. Ha portato l'Atalanta a un livello internazionale. Complimenti a lui e allo staff".