Bundesliga, il Borussia Dortmund si guardi le spalle: in campo tutte le inseguitrici. Il programma

Il Bayern apre la 25^ giornata di Bundesliga con una vittoria netta per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach e fa il vuoto alle sue spalle, andando a 14 punti di distanza dal Borussia Dortmund che oggi sarà impegnato in casa del COlonia a partire dalle 18:30. Il programma odierno del campionato tedesco, però, partirà dale 15:30 con ben 10 squadre in campo. Scontro per l'Europa tra il Friburgo e il Bayer Leverkusen, mentre il Lipsia accoglierà in casa l'Augsburg e l'Hoffenheim sarà ospite del fanalino di coda Heidenheim. Lo Stoccarda farà visita al Mainz, mentre il Wolfsburg è atteso ad un delicato scontro salvezza contro l'Amburgo.

Questo il programma della 25^ giornata

Venerdì 6 marzo

Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1

Sabato 7 marzo

Friburgo - Bayer Leverkusen ore 15:30

Lipsia - Augsburg ore 15:30

Mainz - Stoccarda ore 15:30

Wolfsburg - Amburgo ore 15:30

Heidenheim - Hoffenheim ore 15:30

Colonia - Borussia Dortmund ore 18:30

Domenica 8 marzo

St. Pauli - Eintracht Francoforte ore 15:30

Union Berlino - Werder Brema ore 17:30

Questa la classifica di Bundesliga

Bayern Monaco — 66 punti (25 partite giocate)

Borussia Dortmund — 52 (24)

Hoffenheim — 46 (24)

Stoccarda — 46 (24)

RB Lipsia — 44 (24)

Leverkusen — 43 (24)

Eintracht — 34 (24)

Friburgo — 33 (24)

Augsburg — 31 (24)

Union Berlino — 28 (24)

Amburgo — 26 (24)

Borussia M'Gladbach — 25 (25)

Colonia — 24 (24)

Mainz — 23 (24)

FC St. Pauli — 23 (24)

Werder Brema — 22 (24)

Wolfsburg — 20 (24)

Heidenheim — 14 (24)