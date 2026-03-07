Bundesliga, il Borussia Dortmund si guardi le spalle: in campo tutte le inseguitrici. Il programma
Il Bayern apre la 25^ giornata di Bundesliga con una vittoria netta per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach e fa il vuoto alle sue spalle, andando a 14 punti di distanza dal Borussia Dortmund che oggi sarà impegnato in casa del COlonia a partire dalle 18:30. Il programma odierno del campionato tedesco, però, partirà dale 15:30 con ben 10 squadre in campo. Scontro per l'Europa tra il Friburgo e il Bayer Leverkusen, mentre il Lipsia accoglierà in casa l'Augsburg e l'Hoffenheim sarà ospite del fanalino di coda Heidenheim. Lo Stoccarda farà visita al Mainz, mentre il Wolfsburg è atteso ad un delicato scontro salvezza contro l'Amburgo.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1
Sabato 7 marzo
Friburgo - Bayer Leverkusen ore 15:30
Lipsia - Augsburg ore 15:30
Mainz - Stoccarda ore 15:30
Wolfsburg - Amburgo ore 15:30
Heidenheim - Hoffenheim ore 15:30
Colonia - Borussia Dortmund ore 18:30
Domenica 8 marzo
St. Pauli - Eintracht Francoforte ore 15:30
Union Berlino - Werder Brema ore 17:30
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco — 66 punti (25 partite giocate)
Borussia Dortmund — 52 (24)
Hoffenheim — 46 (24)
Stoccarda — 46 (24)
RB Lipsia — 44 (24)
Leverkusen — 43 (24)
Eintracht — 34 (24)
Friburgo — 33 (24)
Augsburg — 31 (24)
Union Berlino — 28 (24)
Amburgo — 26 (24)
Borussia M'Gladbach — 25 (25)
Colonia — 24 (24)
Mainz — 23 (24)
FC St. Pauli — 23 (24)
Werder Brema — 22 (24)
Wolfsburg — 20 (24)
Heidenheim — 14 (24)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.