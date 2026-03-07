Leverkusen ripreso nel finale, Eriksen non basta al Wolfsburg: Bundesliga, i risultati

Sono noti i risultati del pomeriggio di Bundesliga, validi per la 25ma giornata. Un continuo inseguimento tra Friburgo e Bayer Leverkusen, ma alla fine Ginter all'86' riprende le Aspirine 3-3 e concede loro solo un punto. In gol in apertura anche Grifo, attaccante italiano di 32 anni che ha trascorso l'intera carriera in Germania tra vari club.

L'Hoffenheim torna a vincere nel faccia a faccia fuori casa con l'Heidenheim (4-2), l'ex Inter Christian Eriksen su rigore non basta al Wolfsburg invece per guadagnare punti importanti in ottica salvezza e l'Amburgo passa oltre 2-1. Pari e patta tra Magonza e Stoccarda, la riprende al 92' Danny da Costa, mentre il Lipsia passa con l'Augusta grazie ad un autogol di Chaves.

Bundesliga, il programma della 25^ giornata

Venerdì 6 marzo

Bayern Monaco - Borussia Mönchengladbach 4-1

Sabato 7 marzo

Friburgo - Bayer Leverkusen 3-3

Heidenheim - Hoffenheim 2-4

Magonza - Stoccarda 2-2

Lipsia - Augusta 2-1

Wolfsburg - Amburgo 1-2

Colonia - Borussia Dortmund

Domenica 8 marzo

St.Pauli - Eintracht Francoforte

Union Berlino - Werder Brema

La classifica

1. Bayern Monaco 66 punti (25 partite)

2. Borussia Dortmund 52 (24)

3. Hoffenheim 49 (25)

4. Stoccarda 47 (25)

5. Lipsia 47 (25)

6. Bayer Leverkusen 44 (25)

7. Eintracht Francoforte 34 (24)

8. Friburgo 33 (25)

9. Augusta 31 (25)

10. Amburgo 29 (25)

11. Union Berlino 28 (24)

12. Borussia Mönchengladbach 25 (25)

13. Colonia 24 (24)

14. Magonza 24 (25)

15. St. Pauli 23 (24)

16. Werder Brema 22 (24)

17. Wolfsburg 20 (25)

18. Heidenheim 14 (25)

Classifica marcatori

1. Kane (Bayern Monaco) 30 gol

2. Undav (Stoccarda) 15 gol

3. Luis Diaz (Bayern Monaco) 14 gol

4. Tabakovic (Moncengladbach) 11 gol

5. Guirassy (Borussia Dortmund) 11 gol

6. Olise (Bayern Monaco) 10 gol