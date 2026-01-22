Live TMW Stoccarda, Hoeness: "Siamo delusi, è mancato cinismo: la Roma ci ha sofferto"

Al termine di Roma-Stoccarda, Sebastian Hoeness si presenterà nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

23.00 - A breve la conferenza stampa di Hoeness.

23.33 - Inizia la conferenza stampa.

Prende la parola il mister.

"Abbiamo creato molto di più di quanto raccolto. Potevamo fare di più, raramente la Roma è stata messa così sotto. Ci è mancato cinismo, è stata una partita simile a quelle in trasferta in Europa fatte ultimamente. Siamo delusi, nonostante la prestazione fatta, ma questo è il calcio".

Quanto è arrabbiato per la possibilità di fare i playoff? Undav?

"Siamo arrabbiati e delusi, ma qualora fosse stato necessario farli li faremo. Certo, la gara ci fa arrabbiare. Undav, capitano momenti in cui non si segna abbastanza ma può capitare: è il primo a essere deluso, ma è importante per noi".

Si aspettava questa Roma? Undav segna meno in Europa che in Bundesliga...

"Mi congratulo con la Roma e con Gasperini, anche se oggi ha meritato meno la vittoria rispetto alla scorsa stagione quando ci ha battuti con l'Atalanta. La Roma è forte, una delle più forti in Europa League. Su Undav, tornerà a segnare: chiedete a Ghilardi e Ziolkowski se è facile da marcare, meritava il gol e tornerà a farlo presto".

Le tante assenze? Si ritiene comunque soddisfatto della squadra e dei cambi?

"Sì, non mi posso lamentare adesso. Eravamo corti, ma la prestazione è stata buona: la Roma a un certo punto ha ripreso slancio quando dovevamo pareggiare, ma abbiamo avuto anche lì occasioni. Non voglio lamentarmi, faccio i complimenti alla squadra".

23.32 - Termina la conferenza stampa.