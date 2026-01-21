Stones in scadenza con il City, i manager chiamano il Napoli: no dei partenopei

In un Napoli in difficoltà non c'è comunque spazio per chiunque. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, il club ha ricevuto una telefonata da parte dei manager di Jhon Stones, difensore che in passato ha giocato anche da centrocampista e che ha il contratto in scadenza con il Manchester City. La risposta da parte del club partenopeo però è stata negativa, l'inglese non interessa.

Qualora fosse confermato, questo lascerebbe un po' perplessi, perché è vero che comunque il centrale ha 31 anni e di conseguenza non è più nel pieno periodo di forma della sua carriera, ma è altrettanto inconfutabile come la sua esperienza sia tale da poter aiutare Conte nelle rotazioni. Inoltre ha qualità, leadership, tecnica ed è abituato a vincere, visto che con il Manchester City ha conquistato tutto.

Nel suo palmares infatti vanta una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield. Certo, sarebbero stati da valutare i costi di un'eventuale operazione perché l'ingaggio del classe '94 non è sicuramente basso, ma con un sacrificio di entrambe le parti si sarebbe anche potuti andare a dama. Vedremo come Manna si muoverà nei prossimi giorni.