Assurdo al Manchester City, Stones si infortuna facendo l'albero di Natale
TUTTO mercato WEB
Assurdo infortunio per John Stones. Il difensore del Manchester City si è infortunato... facendo l'albero di Natale. Incredibile, ma vero, Stones stava sistemando una decorazione sulla punta quando ha sentito uno strappo muscolare. Resta da capire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e lo stesso Pep Guardiola si è limitato a dichiarare in conferenza stampa che il giocatore non ci sarà contro il Real Madrid e che la data del rientro è ancora ignota.
Stones, 31 anni, aveva già saltato per infortunio la partita contro il Sunderland dell'ultimo weekend. Stones è al Manchester City dall'estate del 2016 e il suo contratto scade a giugno. In questa stagione il giocatore ha raccolto 13 presenze, senza trovare la via del gol.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile