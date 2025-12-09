Assurdo al Manchester City, Stones si infortuna facendo l'albero di Natale

Assurdo infortunio per John Stones. Il difensore del Manchester City si è infortunato... facendo l'albero di Natale. Incredibile, ma vero, Stones stava sistemando una decorazione sulla punta quando ha sentito uno strappo muscolare. Resta da capire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e lo stesso Pep Guardiola si è limitato a dichiarare in conferenza stampa che il giocatore non ci sarà contro il Real Madrid e che la data del rientro è ancora ignota.

Stones, 31 anni, aveva già saltato per infortunio la partita contro il Sunderland dell'ultimo weekend. Stones è al Manchester City dall'estate del 2016 e il suo contratto scade a giugno. In questa stagione il giocatore ha raccolto 13 presenze, senza trovare la via del gol.