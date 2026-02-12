Manchester City, Stones in scadenza: niente rinnovo, si muove il Bayern Monaco

Potrebbe essere la fine di un’era al Manchester City la prossima estate. Oltre alle continue voci sul futuro di Pep Guardiola, emergono ora forti dubbi anche su uno dei giocatori simbolo dell’ultimo ciclo vincente.

Secondo quanto riportato da Caughtoffside, sembra sempre più probabile che a John Stones non venga offerto un nuovo contratto. L’attuale accordo del difensore con i Citizens scade al termine di questa stagione e, al momento, non ci sarebbero segnali concreti di rinnovo.

All’interno dell’ambiente City si starebbe facendo largo l’idea che sia arrivato il momento di separarsi, chiudendo un capitolo che ha visto Stones protagonista in numerosi successi nazionali e internazionali. Alcuni club si sarebbero già mossi con contatti esplorativi per sondare la disponibilità del giocatore.

A 31 anni, Stones è già libero di trattare con società straniere e tra queste spicca il Bayern Monaco, interessato a soluzioni economicamente vantaggiose per rafforzare la profondità del reparto difensivo. Il club bavarese avrebbe già avviato manovre dietro le quinte per convincere il centrale inglese. Un ruolo potrebbe giocarlo Vincent Kompany, suo ex compagno di squadra, così come l’amicizia con Harry Kane. Tuttavia, una decisione definitiva non è attesa nell’immediato.

Stones avrebbe ricevuto anche contatti da parte di Atlético Madrid e Milan, ma la sua priorità resta chiudere al meglio la stagione con il Manchester City, impegnato nella corsa al titolo di Premier League contro l’Arsenal e nella finale di Carabao Cup.