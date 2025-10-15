Inghilterra, Stones elogia Tuchel: "Semplicemente incredibile quanto ha fatto in pochissimo tempo"

John Stones ha fatto il punto sul percorso di qualificazione dell'Inghilterra ai Mondiali del 2026. Il difensore dei Tre Leoni ha parlato dopo la vittoria per 5-0 contro la Lettonia: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale e dobbiamo continuare così. L'allenatore voleva che sviluppassimo questa unità, questa fiducia, lo spirito combattivo, la voglia di andare avanti, essere molto aggressivi e applicare un pressing alto. Non è molto diverso da quello che facciamo nei nostri club".

Ancora elogi per Tuchel: "È semplicemente incredibile il modo in cui lui e il suo staff tecnico sono riusciti a mettere insieme tutti questi elementi in un periodo di tempo così breve. È fantastico farne parte", ha detto Stones.