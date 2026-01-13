TMW Stop a Bento, il Genoa studia le alternative per la porta: Ortega del City tra le idee

Stop alle trattative per Bento, e il Genoa si guarda attorno. Dopo il no dell’Al-Nassr alla cessione del portiere brasiliano, almeno per ora e con motivazioni squisitamente tecniche, non economiche. In attesa di capire se quello del club arabo è un no definitivo o meno, i dirigenti rossoblù studiano le alternative per dare al tecnico Daniele De Rossi (in foto) un nuovo estremo difensore.

Un'ipotesi conduce a Stefan Ortega, portiere tedesco di origini spagnole del Manchester City. È una soluzione che piace, anche se al momento non si va oltre l’idea: nel casting del Genoa per la porta c’è, è uno dei nomi, ma per ora nulla di più concreto.

Classe ’92, cresciuto nell’Arminia Bielefeld, Ortega si è trasferito alla corte di Guardiola nel 2022 a titolo gratuito proprio dal club tedesco, dopo aver vestito per tre stagioni anche la maglia del Monaco 1860. Con il Manchester City, ha giocato finora 56 partite - nessuna in questa stagione -, incassando 51 reti e mantenendo la porta inviolata in ben 25 occasioni.