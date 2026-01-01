Ortega lascia il Manchester City in prestito: va a difendere i pali del Nottingham Forest
Rinforzo tra i pali per il Nottingham Forest che, in questi minuti, ha annunciato l'arrivo di Stefan Ortega in prestito dal Manchester City. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'ingaggio del portiere Stefan Ortega Moreno, che resterà in squadra fino alla fine della stagione. L'esperto portiere arriva dal Manchester City, dopo aver giocato 56 volte per la squadra di Pep Guardiola, con cui ha fatto parte della squadra vincitrice del triplete di Premier League, FA Cup e UEFA Champions League nel 2022/23.
Prima di approdare in Premier League nel 2022, Ortega aveva militato nella sua patria, la Germania. Arrivato all'Arminia Bielefeld a 15 anni, ha collezionato 220 presenze in due periodi, contribuendo al ritorno dell'Arminia in Bundesliga nel 2020. Il trentatreenne ora si trasferisce al City Ground con un contratto a tempo indeterminato fino a giugno 2026. Tutti al Nottingham Forest danno il benvenuto a Stefan nel Club, augurandogli il meglio per il suo periodo al Trentside".