Ortega lascia subito il City, lo aspetta il Nottingham Forest: trovato l'accordo, le cifre

Il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo con il Manchester City Stefan Ortega. Secondo quanto riferito da BBC Sport, si tratta di un'operazione in chiusura e attorno a 500mila sterline. Affare fatto, dunque, con l'estremo difensore tedesco che era in scadenza con i citizens, con il contratto al termine il prossimo 30 giugno.

Il 33enne rimarrà in Premier League. Attualmente è la terza scelta all'Etihad Stadium, dietro a Gianluigi Donnarumma e James Trafford, e non è ancora sceso in campo con la squadra di Pep Guardiola in questa stagione. Colpo riuscito per l'insistenza del Forest di trovare un portiere a causa dell'infortunio al ginocchio subito da John Victor, che lo terrà fuori per il resto del campionato.

Inizialmente i Tricky Trees avevano avviato i contatti con i Wolves per José Sá, ma hanno poi virato su Ortega. Ha collezionato 56 presenze con il Manchester City dal suo arrivo nel 2022, giocando un ruolo chiave nella vittoria della Premier League nel 2024. La scorsa stagione ha disputato 22 partite, incluse le presenze nel Mondiale per Club a luglio e nella finale di FA Cup persa contro il Crystal Palace. Così Ortega raggiungerà Lorenzo Lucca, arrivato dal Napoli in prestito dopo sei mesi poco proficui alle pendici del Vesuvio.