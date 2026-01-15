Genoa, un acquisto per ogni reparto: Ortega opportunità dal City, spunta anche Asllani

Il Genoa naviga in acque meno mosse, per il momento. Uscito dal vortice delle tre sconfitte consecutive, Daniele De Rossi è tornato a macinare risultati sulla panchina del Grifone, con 5 punti nelle ultime 3 partite. Staccandosi in maniera rilevante dalla zona della retrocessione, a +5 dalla Fiorentina terzultima. Ma l'allenatore romano non si vuole accontentare, infatti sta pianificando insieme alla dirigenza quei colpi che porterebbero un ulteriore miglioramento nella seconda parte di stagione attuale.

Bento sfumato, il piano B. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le idee ci sono sul tavolo. L'intenzione è di rafforzare ogni reparto, con Stefan Ortega del Manchester City occasione per la porta: tedesco di origini spagnole, 33 anni, è profilo apprezzato dalla dirigenza rossoblù e tra le fila di Guardiola non ha trovato nemmeno un minuto in stagione. Ed è in scadenza il prossimo 30 giugno.

A centrocampo. Occhi su Kristjan Asllani, regista albanese di 23 anni e di proprietà dell’Inter: il flop a Torino gli ha rimesso le valigie in mano e ora il Genoa ci sta pensando seriamente. Di più: la pista è rovente, i contatti frequenti con l'entourage dell'ex Empoli per conoscere le cifre dell'affare potenziale. Mentre si scalda anche l'affare Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma in uscita e voluto in passato da DDR quando era seduto sulla panchina giallorossa: una connessione che potrebbe risultare decisiva al fine dell'operazione, in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.