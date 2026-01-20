Stop di un mese per Piotrowski: il centrocampista dell'Udinese ha rimediato una distorsione

Brutte notizie per l'Udinese, che perde per un mese Jakub Piotrowski. "Udinese Calcio comunica che, all'esito esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane", fa sapere oggi il club tramite un comunicato ufficiale.

Per lui in stagione ben 20 presenze con un gol e un assist in Serie A: il polacco ha avuto tanto spazio sul finire del 2025, con ben sei gare da titolare mentre nelle ultime tre è stato utilizzato più da subentrante.