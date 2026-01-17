Live TMW Udinese, Runjaic: "Ci è mancato qualcosa oggi, forse potevo usare prima il tridente"

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro l' Inter nella ventunesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.29 - Inizia la conferenza stampa

Il match, una sola palla gol creata:

"Non abbiamo avuto abbastanza forza offensiva, qualcosa ci è mancato in termini di corsa in profondità, abbiamo fatto dei lanci lunghi dove la profondità andava gestita meglio. Nel primo tempo c'è da dire che l'Inter ha mostrato la sua qualità, nel secondo tempo meglio ma ci è mancata qualità e l'Inter così ha vinto 1-0".

Si poteva forse inserire un po' prima il tridente:

"Forse sì".



Piotrowski come sta?

"Non sappiamo ancora cosa abbia subito, ha sentito dolore, le sensazioni non sono buonissime ma ne sapremo di più tra un paio di giorni. Speriamo non sia nulla di grave al ginocchio, una brutta notizia per noi perché è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, speriamo torni presto in gruppo".

17.32 - Finisce la conferenza stampa.