Stramaccioni e la sfida per lo scudetto: "Inter fortissima, Juventus tosta ma di qualità"

"Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro... Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni...". Andrea Stramaccioni non ha dubbi nel delineare la griglia di questa Serie A. L'ex tecnico di Inter e Udinese ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della corsa alla vetta in campionato. Partendo dai nerazzurri, che definisce come fortissimi, sottolinea come manchi un'alternativa a destra mentre Conte al Napoli è chiamato a superare un momento difficile legato agli infortuni

"Se il Napoli resta attaccato alla vetta in questo momento di emergenza infortuni - prosegue - rimane per me la candidata principale insieme all’Inter". E proprio i rossoneri domani sono chiamati da un vero e proprio big match, sottolinea, contro un Como che il tecnico non ha mai visto in difficoltà fra le mura amiche. "Sarà una partitissima".

Infine un commento anche sulla Juventus di Spalletti che sta prendendo la forma del suo allenatore, conclude. "Tosta ma di qualità, camaleontica in campo e che sta crescendo in mentalità e spirito. In un mese affronterà Napoli e Inter e deciderà il suo futuro in Champions League: dopo questo mini-ciclo avremo idee più chiare sul suo ruolo".