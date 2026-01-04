Stramaccioni sull'Inter: "Il miglior Lautaro di sempre, Zielinski nuovo acquisto. Livello altissimo"

Grande serata per l’Inter, che vince 3-1 contro il Bologna e torna in testa alla classifica della Serie A da sola, quando mancano 90 minuti alla fine del girone d’andata.

Al termine della partita analizza così la prestazione offerta dai nerazzurri l’allenatore Andrea Stramaccioni, oggi opinionista per DAZN: “L’Inter ha raggiunto un livello altissimo, nella continuità. Esce dal trittico delle ultime partite contro squadre che fanno un calcio moderno rinforzata. Stasera Ravaglia ha reso più stretto il passivo, ma è un’Inter verticale e moderne, che ha trovato in Zielinski un nuovo acquisto”.

Prosegue e conclude nella sua analisi Stramaccioni concentrandosi su un grande singolo dell’Inter: “E poi c’è il miglior Lautaro di sempre, questo livello di maturazione fisica e mentale non lo aveva mai avuto, ora è completo. Ha lavorato tanto fuori dalla zona dei numeri nove, il primo gol dell’Inter ne è l’emblema, il manifesto. E poi sta forte fisicamente, vince contrasti, è propositivo”.