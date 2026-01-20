Sucic, missile ai Gunners: che gol, l'Inter riprende subito l'Arsenal al 18'
Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com
L'Inter si scuote dopo un avvio shock contro l'Arsenal e riprende subito in mano la gara. Al 19' Sucic raccoglie un pallone murato a Barella e, dal limite dell'area, scarica una gran botta con l'interno del piede che si insacca sotto la traversa, battendo Raya. Inter ed Arsenal sono ora sull'1-1.
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
