Sucic, missile ai Gunners: che gol, l'Inter riprende subito l'Arsenal al 18'

Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com

L'Inter si scuote dopo un avvio shock contro l'Arsenal e riprende subito in mano la gara. Al 19' Sucic raccoglie un pallone murato a Barella e, dal limite dell'area, scarica una gran botta con l'interno del piede che si insacca sotto la traversa, battendo Raya. Inter ed Arsenal sono ora sull'1-1.