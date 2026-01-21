Ufficiale Sulemana rientra all'Atalanta e poi fa il suo ritorno al Cagliari, è ufficiale. Tutti i dettagli

Confermato il ritorno di Ibrahim Sulemana al Cagliari, la notizia adesso è anche ufficiale. Sia gli isolani che l'Atalanta, proprietaria del suo cartellino e realtà in cui il centrocampista ghanese classe 2002 ha fatto formalmente rientro dal prestito al Bologna, hanno comunicato l'avvenuto trasferimento.

Si legge nella nota del Cagliari relativa all'acquisto di Sulemana dall'Atalanta: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce dall’Atalanta BC con la formula del prestito – sino al termine della stagione sportiva 2025/26 – con diritto di riscatto. Classe 2003, il giovane centrocampista ghanese ha fatto il suo esordio tra i professionisti in A con l’Hellas Verona a soli 19 anni. Dopo aver totalizzato con la maglia degli scaligeri 17 gare, nell’estate 2023 viene acquistato dal Cagliari. Nell’Isola prosegue il suo percorso di crescita: fa il suo debutto in rossoblù nella gara di Coppa Italia del 12 agosto contro il Palermo, vinta per 2-1; è titolare anche pochi giorni dopo nella prima partita di campionato in trasferta contro il Torino. In tutto collezionerà 24 presenze con due reti, dando il suo sostanziale contributo alla conquista dell’obiettivo salvezza. Nel luglio 2024 si trasferisce all’Atalanta con cui gioca 10 gare e segna 2 gol nelle vittorie contro Roma e Genoa. La scorsa estate passa in prestito tra le fila del Bologna, dove ha giocato questa prima parte di stagione. Centrocampista duttile – può essere schierato sia da mediano che come mezz’ala – porta in dote forza fisica, corsa, dinamicità. Buon tiro dalla distanza, particolarmente prezioso in fase di interdizione con la sua innata capacità di recuperare palla e far ripartire subito l’azione. Bentornato, Sule!".

Anche l'Atalanta ha confermato la cessione di Sulemana al Cagliari: "Atalanta BC comunica che - dopo la risoluzione del prestito a Bologna FC 1909 - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana Kakari é stato ceduto a Cagliari Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l'acquisizione definitiva. Il Club nerazzurro augura a Ibrahim il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva".