Palladino può contare su Sulemana, L'Eco di Bergamo titola: "Ora è una risorsa in più"
Impegno casalingo domani alle 18.30 per l'Atalanta. La squadra di Palladino, reduce dal confronto in Coppa Italia vinto nettamente contro la Juventus, si appresta ad ospitare la Cremonese. Una partita importante per la Dea che potrà contare su Ibrahim Sulemana, a segno proprio contro i bianconero. A lui è dedicato il titolo dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta, Sulemana ora è una risorsa in più".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
