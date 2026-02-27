Cagliari, Sulemana: "Serve il massimo della concentrazione, Parma avversario forte"
Il centrocampista del Cagliari Ibrahim Sulemana ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida al Tardini contro il Parma:
Affrontate una squadra forte sui piazzati, quanto vi siete preparati?
"Il Parma è forte, non solo sui piazzati. Un gruppo giovane come noi, in corsa per salvarsi, dovremo giocare da subito al massimo con tanta concentrazione".
Le formazioni ufficiali:
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez.
Allenatore: Carlos Cuesta.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile (C); Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta; Esposito, Kilicsoy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho.
Allenatore: Fabio Pisacane.