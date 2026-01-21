Sulemana ritorna al Cagliari, le sue prime parole: "Sono carichissimo, fisicamente al 100%"

Da qualche ora è ufficiale il ritorno al Cagliari di Ibrahim Sulemana, centrocampista che ha già militato negli isolani e adesso ci torna in prestito dall'Atalanta, dove aveva fatto rientro dal Bologna in cui si era trasferito in estate.

Sulemana è arrivato già ieri sera a Cagliari e ha rilasciato le sue prime parole da nuovo calciatore degli isolani: "Sono molto contento di ritornare a Cagliari, conosco già l’ambiente. Non vedo l’ora di iniziare per aiutare i compagni e la squadra. Sono carichissimo, fisicamente sto bene, sono al 100% e sono pronto per giocare. Ancora non ho parlato con Pisacane".

Il Cagliari ha di fatto rilevato Sulemana dall'Atalanta alle stesse condizioni alle quali era stato preso dal Bologna, ovverosia in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Di seguito il comunicato dell'acquisto del ghanese da parte dei sardi: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce dall’Atalanta BC con la formula del prestito – sino al termine della stagione sportiva 2025/26 – con diritto di riscatto".