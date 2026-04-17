Susic: "Davis assenza importante per l'Udinese. Cuesta non cambierà la sua filosofia di gioco"

L’ex giocatore di Udinese e Parma Massimo Susic ai microfoni di ParmaLive.com ha presentato così la sfida d: “Il Parma arriva meglio alla sfida, perché ha fatto più risultati in trasferta rispetto all'Udinese in casa. Così i friulani, che hanno vinto di più in trasferta che a Udine. Per questo motivo direi che è avvantaggiato il Parma: l'Udinese fa un po' fatica a costruire il suo gioco nelle mura amiche; in trasferta, invece, essendo una squadra molto fisica, si chiude bene. Al Bluenergy Stadium ha cambiato modulo, passando dal 5-4-1 al 4-4-2 in alcuni casi, per cercare di attaccare meglio. A Zaniolo viene lasciata la facoltà di essere libero, soprattutto dalla trequarti in su. A San Siro si è fatto male Davis, l'attaccante principale della squadra, che dovrà stare a fermo due settimane: sicuramente è un’assenza importante.

Il Parma, dal canto suo, arriva da un buon risultato al Tardini, dove ha tarpato le ali alla rincorsa Scudetto del Napoli e si è rialzato dopo la bruttissima partita fatta con la Cremonese. I crociati non saranno belli da vedere quest'anno, ma sicuramente l'importante è mantenere la categoria. Belli o brutti bisogna anche tante volte accontentarsi, per vedere eventualmente qualcosa di diverso il prossimo anno e cercare di migliorare soprattutto nel gioco, che tante volte non lo dipende dal mister: l’allenatore cerca di dare un bel gioco, ma se non ci sono i protagonisti in campo che glielo danno diventa difficile anche per lui”.

Interpellato sulla possibilità che il Parma cambi stile di gioco una volta raggiunta la salvezza, Susic ha dichiarato di ritenere che Cuesta porterà avanti la propria filosofia fino al termine della stagione. Secondo l'ex calciatore, infatti, è improbabile che un allenatore decida di stravolgere l'impostazione tattica ad annata in corso mantenendo gli stessi interpreti.

Pur ipotizzando che l'allenatore possa avere in mente nuove soluzioni da sperimentare per il prossimo anno, Susic ha ribadito che, con la rosa attualmente a disposizione, non crede sia il momento di pensare al futuro; per questo motivo, si è detto convinto che la squadra proseguirà con l'attuale 5-3-2 fino alla fine del campionato.