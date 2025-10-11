Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:45Serie A
Dimitri Conti

Mirwan Suwarso, presidente del Como, è stato intervistato da Sportitalia a margine del Portugal Football Summit. Nel corso dell'intervista, il numero uno del club lombardo si è espresso anche sulla partita contro il Milan che sarà giocata a Perth, in Australia: "Siamo felici di essere a supporto della Lega, è un loro iniziativa per rendere il calcio italiano sempre più internazionale. Se farlo più spesso spetta a loro deciderlo, noi possiamo esprimerci con un voto su venti. Ma saremmo di supporto. Se FIFA e autorità australiane concordano, vorremmo portare parte dei nostri tifosi a seguire la partita".

Suwarso ha parlato anche della situazione Nico Paz, in biico con il Real Madrid: "Tutto concordato dall'inizio. Al Real Madrid è permesso ricomprarlo ogni volta che vogliono, sta poi a Nico decidere cosa vuole fare del suo futuro. Noi saremmo felici di costruirgli una casa qui al Como. Intanto ha scelto di rimanere in questa stagione e ce lo godiamo giorno per giorno".

Su Fabregas e il suo futuro, ha invece detto il presidente del Como: "Non credo che in nessun business tutti restino per sempre, serve sempre un piano B, Hanno già qualcuno per sostituire anche me... Comunque non avevamo mai pensato che ci avrebbe lasciati in estate. Lui non è solo l’allenatore, è un azionista ed è una persona che ha costruito la filosofia del calcio del club. Ci dovrà aiutare anche a scegliere il suo eventuale sostituto".

A Suwarso viene quindi chiesto se l'obiettivo del Como sia davvero l'Europa: "Mi fa ridere la gente che parla di obiettivi nel calcio, siamo qui per costruire un business, una squadra di calcio sostenibile. Vogliamo avere un club che sia bello da guardare. Se vinciamo, alla grande, se arriviamo sesti, settimi o ottavi è fantastico. Non perdo il sonno per questo e non ho mai messo un obiettivo dove dovremmo arrivare. Dobbiamo rimanere in Serie A, ovviamente. Entrare in Europa, entrare in Champions League è l’ultimo dei nostro obiettivi in questo momento è troppo presto".

Suwarso in conclusione si proietta poi anche al mercato di gennaio: "Abbiamo finito tutto il budget per la stagione. La scorsa stagione è stata diversa, è stato il nostro primo anno e la squadra cambiava stile di gioco. Ma per quest'anno il lavoro è già stato fatto, tutto. Non abbiamo in programma nulla".

