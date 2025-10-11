Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"

Durante la conferenza stampa di presentazione della prossima sfida della Cavese, il tecnico del Trapani Salvatore Aronica ha fatto il punto sul reparto offensivo, soffermandosi in particolare sul momento di Francesco Grandolfo, protagonista di un avvio di stagione intenso e ricco di sacrificio.

“Avevamo individuato in Vazquez il vice-Grandolfo, ma purtroppo i problemi fisici lo stanno limitando molto - ha spiegato Aronica -. Sta avendo degli stop continui e questo mi condiziona nelle scelte. Il dispendio di energie di Grandolfo è importante, si sta caricando la squadra sulle spalle ma fa fatica a rifiatare”.

Il tecnico ha poi sottolineato la difficoltà di trovare alternative in questa fase: “Con il mercato chiuso diventa complicato intervenire. Dobbiamo gestire le risorse che abbiamo, cercando di mantenere equilibrio e lucidità. Vazquez resta un valore aggiunto per noi e contiamo di recuperarlo il prima possibile, perché la sua presenza può darci nuove soluzioni offensive”.

Aronica ha quindi riconosciuto l’impegno e la generosità del suo attaccante titolare: “Grandolfo sta dando tutto, non si risparmia mai, ma il calendario e l’intensità del campionato richiedono anche la possibilità di farlo rifiatare. Speriamo che il rientro di Vazquez ci consenta di gestire meglio le forze e di avere più varianti in avanti”.