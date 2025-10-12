TMW
I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
L'Italia mette nel mirino i playoff anche grazie al convincente 3-1 in terra d'Estonia che ha visto andare a segno tutti e tre i centravanti utilizzati dal ct Gattuso.
Ha aperto le danze Kean, che però poco dopo ha dovuto anche alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla caviglia, ha quindi proseguito sul tabellino Retegui, dopo aver però sbagliato un calcio di rigore. Nel secondo tempo il centro di Pio Esposito, che ha chiuso i giochi dopo essere subentrato proprio a Kean.
Di seguito i migliori scatti dalla vittoria dell'Italia a Tallinn, proposti da TMW.
