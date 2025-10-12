Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"

Nel corso dell'intervista rilasciata al Daily Mail, il centrocampista Billy Gilmour ha parlato sia di temi riguardanti il suo Napoli, che la Scozia.

Per esempio, Gilmour ha anche risposto a proposito di cosa riterrebbe più storico tra lo Scudetto che ha vinto con il Napoli e un'eventuale qualificazione ai prossimi Mondiali con la Scozia: "Beh, il primato della Serie A è qualcosa di speciale, davvero. Ma giocare un Mondiale è il sogno di ogni bambino scozzese".

Il centrocampista del Napoli, a proposito di Nazionale, ha anche parlato dell'ultima partita contro la Grecia nella quale non ha fatto parte della squadra titolare, entrando per una mezz'ora nel finale: "Non è mai bello stare in panchina, a nessuno piace ma fa parte del gioco. Devo dimostrare, ogni volta che entro, che merito di giocare dall’inizio. Vale per tutti. È normale essere un po’ delusi quando scopri che parti fuori, ma poi ci pensi, ti rimetti in carreggiata e in allenamento aiuti i titolari a prepararsi al meglio. Devi essere totalmente dentro al gruppo. Non serve lamentarsi o cercare scuse: siamo un gruppo unito. Però, quando entro, voglio far vedere al mister che ha sbagliato a lasciarmi fuori. Bisogna avere una mentalità positiva".

Rileggi qui tutte le parole di Gilmour