Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"

Protagonista assoluto del successo della Pro Vercelli contro la Dolomiti Bellunesi, grazie a una doppietta decisiva, Mohamed Mallahi ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Avevo qualche dubbio prima di venire qui, ma il progetto tecnico e societario mi ha convinto subito - ha spiegato l’esterno offensivo olandese -. La partita contro la Juventus mi ha confermato che siamo una buona squadra. In estate mi ha contattato Dries Boussatta, il Technical Advisor della Pro, e mi ha mostrato le strutture e la serietà del club. La proprietà del Bridge Football Group e la presenza di mister Santoni, che è italo-olandese, hanno reso la scelta ancora più naturale. Questa squadra vuole divertirsi, proprio come me”.

Mallahi, cresciuto nel vivaio dell’Utrecht e con esperienze in Eredivisie e Eerste Divisie tra Roda ed Helmond, ha poi raccontato le differenze trovate in Italia: “In Olanda impari a vivere da professionista e sviluppi una mentalità offensiva. Qui in Serie C mi piace molto l’intensità, non ci si ferma mai. È un calcio più fisico e diretto. Quello che trovo più difficile è il gioco lungo: alcune squadre lo usano ancora molto, ma mi adatterò”.

Infine, sugli obiettivi della stagione: “Non abbiamo fissato un traguardo preciso, ma ci piacerebbe arrivare ai playoff. Pensiamo una partita alla volta e continuiamo a crescere insieme”.