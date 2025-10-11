Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Virtus Entella.

Fra i migliori elementi della rosa di Andrea Chiappella, figurano elementi che ben conoscono la realtà di Chiavari, ma non solo. Ottimo inserimento per Simone Colombi arrivato dal Carpi e Marco Nichetti che il tecnico si è portato dietro dalla Giana Erminio. Fra i segni meno Alessandro Debendetti, scuola Genoa, sta faticando, così come Tommaso Fumagalli. Margini di crescita per il classe 2004 Stefano Di Mario.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Guiu (Virtus Entella) 6.50 (4)

2. Tiritiello (Virtus Entella) 6.33 (6)

3. Colombi (Virtus Entella) 6.25 (6)

4. Franzoni (Virtus Entella) 6.14 (7)

5. Nichetti (Virtus Entella) 6.10 (5)