Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Sudtirol.
Come tradizione vuole, la squadre di Fabrizio Castori bada al sodo. Poggiando sulle proprie certezze. Ecco allora che trovare in vetta alle classifiche di rendimento tutti giocatori di lungo corso non può sorprendere. Tanto che è altrettanto prevedibile trovare fra coloro che le medie voto più basse i giocatori appena approdati a Bolzano. L’unica eccezione è rappresentata probabilmente dal giocatore meno atteso di tutti: capitan Fabian Tait.
* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.
TOP5
1. Merkaj (Südtirol) 6.43 (7)
2. Pietrangeli (Südtirol) 6.33 (6)
3. Molina (Südtirol) 6.30 (5)
4. Martini (Südtirol) 6.08 (6)
5. Davi S. (Südtirol) 6.00 (7)
FLOP5
1. Pecorino (Südtirol) 5.60 (5)
2. Tronchin (Südtirol) 5.86 (7)
3. Tait (Südtirol) 5.88 (4)
4. Coulibaly (Südtirol) 5.90 (5)
5. Adamonis (Südtirol) 5.93 (7)