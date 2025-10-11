Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”

In conferenza stampa, il tecnico della Cavese, Emanuele Prosperi, ha commentato l’arrivo del nuovo difensore Alessio Luciani, ufficializzato nei giorni scorsi dal club campano. L’allenatore non ha nascosto la propria soddisfazione per l’operazione: “È un acquisto sicuramente importante per noi. Alessio è un ragazzo eccezionale, con una carriera di livello e grande esperienza alle spalle. L’ho conosciuto personalmente nel corso della mia carriera e posso dire che ha qualità davvero notevoli”.

Prosperi ha poi spiegato come il nuovo innesto si integrerà nel gruppo: “Tra gli svincolati era senza dubbio il migliore disponibile. Sono certo che si inserirà perfettamente con i leader morali dello spogliatoio, portando ulteriore equilibrio e personalità. A livello tecnico ci offre diverse soluzioni difensive, permettendoci di gestire meglio le rotazioni e di aumentare la solidità del reparto”.

Infine, il tecnico ha lasciato intendere che Luciani potrebbe già essere impiegato dal primo minuto: “Con il rientro di Loreto andremo a rafforzare ulteriormente il pacchetto arretrato, ma anche Alessio è pronto. Ha esperienza e mentalità per partire subito dall’inizio”.