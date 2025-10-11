Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta U23, il tecnico del Cosenza, Antonio Buscé, ha parlato ai microfoni di CosenzaChannel, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione dopo le ultime buone prestazioni:

“Affrontiamo una squadra importante, seppur giovane. Conosco bene il modo di lavorare dell’Atalanta e servirà la massima attenzione. Queste sono partite ‘trappola’, perché arrivi da un periodo positivo e potresti inconsciamente rilassarti. Ho parlato molto ai ragazzi: devono capire che ogni gara ha lo stesso valore. Li vedo comunque sereni, concentrati e mentalmente forti”.

L’allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni del nuovo arrivato Giacomo Beretta: “È un po’ indietro di condizione, ma sta lavorando bene. Tra quindici o venti giorni sarà al top, ma già domenica potrà darci una mano per qualche minuto”.

Infine, una riflessione sull’equilibrio tattico: “A volte ci dimentichiamo che ci sono anche gli avversari. Non sempre ci si abbassa per scelta, ma perché l’altra squadra ti costringe. L’importante è accettare e gestire quei momenti senza perdere equilibrio”.