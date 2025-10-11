Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
Chi si aspettava un inciampo della Norvegia contro Israele è rimasto deluso. La compagine scandinava ha dato l'ennesima dimostrazione della sua forza, annichilendo i rivali con un 5-0 senza diritto di replica. Un risultato che avvicina la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026, mandando anche un chiaro messaggio alle altre Nazionali del mondo in vista della rassegna iridata.
Il primo tempo non sembra iniziare nel migliore dei modi, con il rigore fallito da Haaland dopo 6 minuti. La formazione di Solbakken, comunque, mette in ghiccio il match già nei primi 45 minuti: 3-0 all'intervallo, con due autogol più la rete dell'immediato riscatto per il bomber del Manchester City. Lo show di Haaland però prosegue nella ripresa, con altri due centri che arrotondano ulteriormente il punteggio. Goleada che di certo non fa felici Gattuso e i suoi, che vedono avvicinarsi lo spauracchio dei playoff (peraltro ancora tutti da conquistare).
Classifica Gruppo I
Novergia 18
Italia 9**
Israele 9
Estonia 3*
Moldavia 0*
* una partita in meno
** due partite in meno