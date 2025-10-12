Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ct

Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ctTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:09Serie A
Dimitri Conti

Ah, quanto segna, l'Italia di Gattuso! Alla terza panchina da commissario tecnico azzurro, Ringhio ha già visto i suoi calciatori mettere a segno 13 gol, suddivisi nei tre dell'ultima partita, la trasferta in Estonia, e i cinque rifilati nelle prime due uscite sempre contro i baltici ma in casa e contro Israele. Numeri da record, come ricorda Opta: nessun altro ct ha mai visto l'Italia segnare più di 10 gol nelle prime tre partite.

Lo stesso Gattuso ha espresso grande soddisfazione nel commentare il 3-1 all'Estonia: “Mi è piaciuto tutto, nessun rammarico. Partite scontate non ce ne sono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare: poche squadre al mondo dominano per 90/95 minuti. Quando giochi nella metà campo avversaria ci sta che puoi prendere qualche ripartenza, però meriti ai ragazzi: penso che stiamo facendo bene il nostro percorso, si stanno allenando molto bene e sto vedendo prestazioni molto interessanti. In tre partite potevamo segnare tantissimi gol: si possono sbagliare, ma conta la continuità. Ci sono tante cose positive, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non pensiamo alla Norvegia o a Israele, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci teniamo quanto di buono fatto”.

La vena offensiva sembra essere una delle armi di questa Italia, che però sarà chiamata verosimilmente a giocarsi i Mondiali tramite il playoff.

