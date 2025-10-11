Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Venezia.

Fra i migliori elementi della rosa di Giovanni Stroppa, prevale la vecchia guardia con Busio, Stankovic e il ritrovato Duncan, ma non mancano anche i volti nuovi vista la presenza del 2001 Seid Korac e dell’ex Parma, Antoine Hainaut.

Segno meno, almeno finora, per Andrea Adorante, bomber prelevato dalla Juve Stabia e il 10 lagunare John Yeboah. Ancora tutto da decifrare il talento di Bartol Franjic.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Busio (Venezia) 6.58 (6)

2. Stankovic (Venezia) 6.50 (6)

3. Duncan (Venezia) 6.38 (4)

4. Korac (Venezia) 6.33 (6)

5. Hainaut (Venezia) 6.20 (5)