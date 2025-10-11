Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”

Nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione di Reggio Emilia del Resto del Carlino il direttore sportivo granata Domenico Fracchiolla ha parlato anche del mercato estivo spiegando di avere un unico rammarico per quanto riguarda le entrate: “Giacomo Corona. Ha solo 21 anni, ma lo seguo da tempo: è molto forte. Eravamo arrivati prima di tutti: con lui c’era l’accordo, ma quando ho saputo che sarebbe salito in ritiro con il Palermo ho capito che non c’era più nulla da fare. Chissà, potremmo rincontrarci”.

Il dirigente della Reggiana svela poi che a gennaio ci sarà un nuovo tentativo per il giovane figlio d’arte: “Posso tranquillamente affermare che torneremo alla carica per Giacomo”.

Fracchiolla poi si sofferma sulle potenzialità della squadra e sulle possibile rivelazioni di questo campionato: “Credo che questa squadra abbia le potenzialità per stupirci e raccontare tante belle storie a fine stagione. Penso a Bonetti, Portanova, Papetti, Girma, ma potrei andare avanti. - conclude il ds – Girma è forte, ha qualità importanti e deve solo prenderne coscienza, mentre Portanova è un giocatore da Serie A”.