Szoboszlai chiude la striscia di risultati utili dell'Inter a San Siro. L'ultimo ko nel 2022
È finita questa sera contro il Liverpool la striscia d'imbattibilità interna dell'Inter in Champions League. Un percorso di risultati utili consecutivi (18) iniziato il 4 ottobre 2022 con l'1-0 contro il Barcellona e chius con il calcio di rigore realizzato all'88' da Dominik Szoboszlai.
Con un percorso che nel complesso ha fatto registrare sul campo di San Siro 15 vittorie e tre pareggi.
L'ultima squadra ad espugnare il 'Meazza' nerazzurro è stato il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann il 7 settembre 2022 che s'impose 2-0 grazie alla rete di Sanè e all'autorete di Danilo D'Ambrosio.
CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026
Inter- Liverpool 0-1
Inter-Kairat Almaty 2-1
Inter-Slavia Praha 3-0
CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025
Inter-Barcellona 4-3
Inter-Bayern Monaco 2-2
Inter-Feyenoord 2-1
Inter-Monaco 3-0
Inter-Lipisa 1-0
Inter-Arsenal 1-0
Inter-Stella Rossa 4-0
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024
Inter-Atletico Madrid 1-0
Inter-Real Sociedad 0-0
Inter-Salisburgo 2-1
Inter-Benfica 1-0
CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023
Inter-Milan 1-0
Inter-Benfica 3-3
Inter-Porto 1-0
Inter-Viktoria Plzen 4-0
Inter-Barcellona 1-0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.