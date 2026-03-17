Marchisio: "Con Spalletti la Juve ha le basi per tornare competitiva. Cosa manca? Tonali"

Per parlare dei temi di casa Juventus, ai microfoni di Tuttosport è intervenuto l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio. Queste le sue parole, iniziando da alcune considerazioni su Luciano Spalletti: "Ha aggiunto personalità e idee che si sono viste subito, anche quando i risultati non arrivavano, oltre alla sua esperienza nel gestire la squadra. Una squadra che dovrà essere aggiustata e rimodellata ma, grazie a Spalletti, le basi ci sono per tornare a essere competitivi. E per provare a vincere qualcosa, magari restando in alto fino alle ultime giornate non come accade adesso in cui si insegue un quarto posto".

Marchisio ha anche parlato del centrocampo, in particolare della crescita di Locatelli e di ciò che manca per completare il reparto, dove il Principino fa il nome di Sandro Tonali: "La crescita è stata del gruppo e non di Locatelli che per me non è mai sceso di rendimento nelle prestazioni ma si è dovuto adattare a un diverso sistema di gioco. Anche prima comunque era uno dei centrocampisti con più recuperi palla, chiudeva le linee di passaggio e schermava molto bene una difesa che era traballante. La Juve deve comunque rinnovare la spina dorsale e Tonali sarebbe l'ideale: è uno 'da Juventus'".

Infine, la bandiera bianconera ha parlato anche del possibile rinnovo di Vlahovic: "Perché no? Sarebbe interessante vederlo un’intera stagione con Spalletti. Possono darsi tanto l'uno per l'altro. Boga? Non mi stupisce, lo conoscevo a Sassuolo e penso che sia un calciatore che farà comodo".