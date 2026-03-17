Cremonese-Fiorentina, Dodo non segnava in Serie A da tre anni. Okereke da tre giorni dopo

Ieri sera la Fiorentina ha ottenuto un importante successo, imponendosi con il punteggio di 4-1 in proprio favore sul campo della Cremonese e portandosi a +4 sulla zona retrocessione occupata proprio dai grigiorossi. Per la prima volta in questo campionato, la squadra toscana si porta così a distanza di sicurezza di una partita da poter sbagliare rispetto al pericolo di retrocedere in Serie B.

Le buone notizie per la Fiorentina dallo Zini, però, non si esauriscono lì. C'è infatti volendo da sottolineare il ritorno al gol di Dodo, tutt'altro che un habitué della rete. Almeno per quanto riguarda la Serie A, visto che il laterale brasiliano classe '98 non segnava nel massimo campionato italiano da ormai quasi tre anni. L'ultimo gol di Dodo in Serie A risale addirittura al 30 aprile del 2023, durante la partita vinta 5-0 dai viola contro la Sampdoria. Non è comunque il suo ultimo gol in assoluto per la Fiorentina, dato che per esempio aveva segnato nel ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya.

Curiosamente, Cremonese-Fiorentina di ieri sera è stata anche il palcoscenico per il ritorno al gol di un altro giocatore che mancava dai tabellini di Serie A praticamente dallo stesso momento di Dodo. Si tratta di David Okereke, attaccante reintegrato nella rosa della Cremo nelle ultime settimane, dopo aver trascorso mesi in esubero: nel suo caso l'ultimo gol segnato in Serie A risaliva al 3 maggio 2023, nell'1-1 della Cremonese sul campo del Milan. Da allora, ha segnato solo in cadetteria e nel campionato turco, ma non in A. Fino a ieri sera, almeno, la notte - tra le altre cose - in cui lui e Dodo sono tornati a segnare in A.