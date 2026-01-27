Verso Borussia Dortmund-Inter, Chivu: "Avevamo aspettative diverse, ora non dipende più solo da noi"

"Entriamo in campo per vincere ed essere dominanti, a fine partita vedremo come siamo messi". Dopo tre sconfitte di fila, per l'Inter in Champions League arriva l'ultimo impegno della League Phase sul campo del Borussia Dortmund. Cristian Chivu, alla vigilia della sfida, presenta così la partita ai microfoni di Sky Sport: "Il Borussia Dortmund? Per tradizione, per storia e per quello che rappresenta in Europa è una squadra top. Giocare in questo stadio non è mai semplice, sono poche le squadre che riescono ad ottenere i risultati. Ci proveremo".

"Che Inter si presenta qui a Dortmund? Questa è un'altra competizione rispetto al campionato. Certo, avevamo aspettative diverse e per colpa nostra ci ritroviamo in questa situazione che non è il massimo, perché non dipende più solo da noi, ma anche dagli altri risultati. Vogliamo però fare una grande partita per portare a casa quello che ultimamente ci è mancato".

Qualche indicazione di formazione? "Non abbiamo tempo di fare calcoli perché si gioca tanto. Si cerca di mettere la formazione migliore possibile per la partita in questione. Lautaro sarà titolare? Non lo so".