Bologna, Pobega: "Cinici e concreti per pensare solo a fare punti"
Schierato negli undici titolari da Vincenzo Italiano, Tommaso Pobega ha commentato il match in programma contro il Salisburgo ai microfoni di Sky: "La parola d'ordine è essere concreti, cinici, servono punti per muovere la classifica. Dovremo dare tutto come abbiamo mostrato anche in altre gare. L'esperienza in Europa ci può portare una nuova mentalità, giocando ogni tre giorni puntando sempre alla vittoria. Noi dobbiamo pensare solo alla prestazione e ai punti".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
