Talamonti: "Sono tornato ad Alvarez, ho una ferramenta ma alle 16.30 stacco e vado ad allenare"

Josè Leonardo Talamonti, ex difensore di Atalanta e Lazio, ha parlato a Tuttosport della sua vita dopo il calcio professionistico: "Nel mio paesino, Alvarez. Sono nato qui, siamo 9mila abitanti e sono semplicemente tornato a casa. Ho una ferramenta, ci lavoro insieme a mio papà e a mia moglie; siamo aperti dalle 8 del mattino fino alle 18, ma io attorno alle 16:30 stacco e con un amico andiamo ad allenare ad Arequito, un paese vicino. Siamo la guida tecnica del C.A. 9 de Julio, livello Eccellenza italiana. Quattro allenamenti a settimana, partita alla domenica. Sono sempre in giro".

Alla domanda su un suo eventuale ritorno in Italia, l'ex difensore ha raccontato di esserci stato in vacanza insieme alla moglie Valeria e ai figli Alessio e Matteo. Ha confidato di essersi emozionato nel vedere lo stadio di Bergamo ristrutturato, definendolo bellissimo, e ha aggiunto di aver apprezzato molto anche i lavori eseguiti al centro sportivo di Zingonia, descrivendo l'intera esperienza come splendida.